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    Шипулин, Бабиков, Миронова, Старых, Юрлова выступят на этапе Кубка мира в Анси

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Татьяна Акимова (Семенова) Ирина Старых Виктория Сливко Светлана Миронова Матвей Елисеев

    Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав участников женской и мужской команд на третий этап Кубка мира во французском Анси.

    Мужчины: Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Шипулин.

    Женщины: Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.

    Этап Кубка мира в Анси пройдет 14-17 декабря.

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