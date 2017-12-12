Шипулин, Бабиков, Миронова, Старых, Юрлова выступят на этапе Кубка мира в Анси
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав участников женской и мужской команд на третий этап Кубка мира во французском Анси.
Мужчины: Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Шипулин.
Женщины: Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.
Этап Кубка мира в Анси пройдет 14-17 декабря.
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