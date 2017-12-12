Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    У WADA и ИИХФ нет претензий к мужской сборной России

    Теги ФХР ИИХФ сборная России Сочи-2014 допинг МОК WADA Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Федерация хоккея России сообщила, что у WADA и ИИХФ нет каких-либо претензий к мужской сборной России.

    «У Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Международной федерации хоккея отсутствуют претензии к мужской сборной России по хоккею», – сказано в заявлении ФХР.

    Ранее комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила 6 российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх, результаты, показанные женской сборной России в Сочи-2014, были аннулированы.

    Мутко никуда не уйдет. Расслабьтесь

    КХЛ спустили в унитаз. 10 лет впустую

    Опрос

    Мутко должен уйти?

    43513 голосов 253
    • Да
      93%
    • Нет
      7%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться