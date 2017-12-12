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    «Спартак» сделал официальное предложение о трансфере Нойштедтера

    Теги Спартак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Роман Нойштедтер

    «Спартак» в январское трансферное окно хочет приобрести защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

    Московский клуб сделал официальное предложение о переходе 29-летнего футболиста, сообщает турецкий портал STAR.

    Однако «Фенербахче» не намерен продавать Нойштедтера, так как в нынешнем сезоне он стал твердым игроком стартового состава.

    В текущем чемпионате Турции россиянин сыграл в 14 матчах и забил два мяча.

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