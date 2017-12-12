«Спартак» сделал официальное предложение о трансфере Нойштедтера

в январское трансферное окно хочет приобрести защитника Романа Нойштедтера.

Московский клуб сделал официальное предложение о переходе 29-летнего футболиста, сообщает турецкий портал STAR.

Однако «Фенербахче» не намерен продавать Нойштедтера, так как в нынешнем сезоне он стал твердым игроком стартового состава.

В текущем чемпионате Турции россиянин сыграл в 14 матчах и забил два мяча.