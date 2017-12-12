«Спартак» сделал официальное предложение о трансфере Нойштедтера
«Спартак» в январское трансферное окно хочет приобрести защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера.
Московский клуб сделал официальное предложение о переходе 29-летнего футболиста, сообщает турецкий портал STAR.
Однако «Фенербахче» не намерен продавать Нойштедтера, так как в нынешнем сезоне он стал твердым игроком стартового состава.
В текущем чемпионате Турции россиянин сыграл в 14 матчах и забил два мяча.
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