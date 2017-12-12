Сегодня Олимпийское собрание решит, поедут ли россияне в Пхенчхан-2018
Сегодня в Москве проходит Олимпийское собрание ОКР, на котором будет принято решение о том, поедут ли российские спортсмены в Пхенчхан-2018.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что сборная России не будет допущена до Игр в Южной Корее. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом, команда будет носить название «Олимпийские атлеты из России».
Накануне комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала участие россиян в Играх-2018.
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не намерена бойкотировать Олимпиаду, а спортсмены должны сами решить, готовы ли выступать на турнире в нейтральном статусе.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение
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