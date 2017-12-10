Брызгалов об Олимпиаде: «Если не выиграют, тогда надо будет закрыть хоккей в стране. С табличкой «Переучет»
Хоккейный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением о ситуации с участием России на Олимпиаде в Пхенчхане.
– Я настаиваю на том, чтобы ребята спокойно ехали и соревновались на Играх. Мы знаем – с флагом или без, – что они наши, русские, россияне.
Мы будем за них болеть. Конечно, за тех, кто не замешан в допинговых скандалах.
«Чистых» спортсменов, тех, кто честно трудился, нельзя лишать права выступления на Олимпиаде.
– В дискуссии на Sportsnet Даг Маклейн провел такую параллель: мол, Россия на Олимпиаде в Пхенчхане – все равно что взрослая сборная России приедет на молодежный чемпионат мира.
– Соглашусь. Конечно, наша сборная будет фаворитом Олимпиады. И если они ее не выиграют, при том что им дали такой шанс победить, потому что никто, ни канадцы, ни американцы, ни чехи-финны-шведы не стоят рядом.
Если Олимпиаду не выиграют, тогда вообще надо будет тогда закрыть хоккей в стране. С табличкой «Переучет», – сказал Брызгалов.
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