Брызгалов об Олимпиаде: «Если не выиграют, тогда надо будет закрыть хоккей в стране. С табличкой «Переучет»

Хоккейный вратарь поделился мнением о ситуации с участием России на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Я настаиваю на том, чтобы ребята спокойно ехали и соревновались на Играх. Мы знаем – с флагом или без, – что они наши, русские, россияне.

Мы будем за них болеть. Конечно, за тех, кто не замешан в допинговых скандалах.

«Чистых» спортсменов, тех, кто честно трудился, нельзя лишать права выступления на Олимпиаде.

– В дискуссии на Sportsnet Даг Маклейн провел такую параллель: мол, Россия на Олимпиаде в – все равно что взрослая сборная России приедет на молодежный чемпионат мира.

– Соглашусь. Конечно, наша сборная будет фаворитом Олимпиады. И если они ее не выиграют, при том что им дали такой шанс победить, потому что никто, ни канадцы, ни американцы, ни чехи-финны-шведы не стоят рядом.

Если Олимпиаду не выиграют, тогда вообще надо будет тогда закрыть хоккей в стране. С табличкой «Переучет», – сказал Брызгалов.