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    Брызгалов об Олимпиаде: «Если не выиграют, тогда надо будет закрыть хоккей в стране. С табличкой «Переучет»

    Теги сборная России Илья Брызгалов допинг Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Хоккейный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением о ситуации с участием России на Олимпиаде в Пхенчхане.

    – Я настаиваю на том, чтобы ребята спокойно ехали и соревновались на Играх. Мы знаем – с флагом или без, – что они наши, русские, россияне.

    Мы будем за них болеть. Конечно, за тех, кто не замешан в допинговых скандалах.

    «Чистых» спортсменов, тех, кто честно трудился, нельзя лишать права выступления на Олимпиаде.

    – В дискуссии на Sportsnet Даг Маклейн провел такую параллель: мол, Россия на Олимпиаде в Пхенчхане – все равно что взрослая сборная России приедет на молодежный чемпионат мира.

    – Соглашусь. Конечно, наша сборная будет фаворитом Олимпиады. И если они ее не выиграют, при том что им дали такой шанс победить, потому что никто, ни канадцы, ни американцы, ни чехи-финны-шведы не стоят рядом.

    Если Олимпиаду не выиграют, тогда вообще надо будет тогда закрыть хоккей в стране. С табличкой «Переучет», – сказал Брызгалов.

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    93780 голосов 235
    • Да
      59%
    • Нет
      41%

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