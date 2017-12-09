Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи»
В 15-м туре примеры «Барселона» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Бетисом», «Реал» проведет матч с «Севильей», «Валенсия» против «Сельты».
Чемпионат Испании
15-й тур
- Дата проведения
- 9 декабря, 15.00, «Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Сибасаки, 74), Бергара (Ласен, 66), Фажр, Дьедиу (Пачеко, 82), Молина, Анхель.
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Эйбар –
Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель, Капа (Пенья, 78), Паулу Оливейра, Иван Алехо (Эскаланте, 89), Дани Гарсия, Жордан, Инуи (Бебе, 63), Кике, Энрик.
- Предупреждения:
- Инуи (49), Дани Гарсия (81), Иван Алехо (84), Сибасаки (88), Энрик (90).
- Дата проведения
- 9 декабря, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Вальехо, Марсело, Хакими, Начо, Васкес, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Роналду.
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Риасор»
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.45, «Месталья»
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 10 декабря, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 10 декабря, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 11 декабря, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 1:0 – 23 Ибаи Гомес, 2:0 – 55 Мунир.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Ибаи Гомес, Пина (Торрес, 68), Ману Гарсия, Педраса, Мунир (Сантос, 81), Бурги (Медран, 76).
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Лас-Пальмас –
Лисоаин, Маседо, Химо Наварро, Лемос, Кастельяно, Кастельяно, Гомес (Сантана, 76), Таннане (Толедо, 67), Виера, Реми, Кальери.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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