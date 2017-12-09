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    Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи»

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    В 15-м туре примеры «Барселона» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Бетисом», «Реал» проведет матч с «Севильей», «Валенсия» против «Сельты».

    Чемпионат Испании

    15-й тур

    Хетафе – Эйбар 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    9 декабря, 15.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    ХетафеГуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Сибасаки, 74), Бергара (Ласен, 66), Фажр, Дьедиу (Пачеко, 82), Молина, Анхель.
    ЭйбарДмитрович, Арбилья, Хосе Анхель, Капа (Пенья, 78), Паулу Оливейра, Иван Алехо (Эскаланте, 89), Дани Гарсия, Жордан, Инуи (Бебе, 63), Кике, Энрик.
    Предупреждения:
    Инуи (49), Дани Гарсия (81), Иван Алехо (84), Сибасаки (88), Энрик (90).
    Реал Мадрид – Севилья
    Дата проведения
    9 декабря, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Реал МадридНавас, Вальехо, Марсело, Хакими, Начо, Васкес, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Роналду.
    СевильяРико, Кьер, Кароль, Меркадо, Лангле, Васкес, Писарро, Навас, Банега, Нолито, Муриэль.
    Депортиво – Леганес
    Дата проведения
    9 декабря, 20.30, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Сельта
    Дата проведения
    9 декабря, 22.45, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Малага
    Дата проведения
    10 декабря, 14.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Атлетико
    Дата проведения
    10 декабря, 18.15, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Леванте – Атлетик
    Дата проведения
    10 декабря, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Барселона
    Дата проведения
    10 декабря, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Эспаньол – Жирона
    Дата проведения
    11 декабря, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Алавес – Лас-Пальмас 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    8 декабря, 23.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Ибаи Гомес, 2:0 – 55 Мунир.
    АлавесПачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Ибаи Гомес, Пина (Торрес, 68), Ману Гарсия, Педраса, Мунир (Сантос, 81), Бурги (Медран, 76).
    Лас-ПальмасЛисоаин, Маседо, Химо Наварро, Лемос, Кастельяно, Кастельяно, Гомес (Сантана, 76), Таннане (Толедо, 67), Виера, Реми, Кальери.
    Предупреждения:
    Пина (57), Мунир (69).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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