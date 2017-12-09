Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи»

В 15-м туре примеры в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Бетисом», проведет матч с «Севильей», «Валенсия» против «Сельты».

Чемпионат Испании

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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