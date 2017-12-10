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    Кубок мира. Эстафета. Цветков, Елисеев, Бабиков и Шипулин выступят за Россию

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Даниэль Мезотич Симон Эдер Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Австрии Антон Шипулин Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Эрленд Овренг Бьонтегорд Симон Шемп Эрик Лессер Жан-Гийом Беатрикс Хенрик Л’Абе Лунн Бенедикт Долль эстафета Симон Дестье Антон Бабиков Максим Цветков Ларс Хельге Биркеланд Кентен Фильон-Майе Эмильен Жакелен Матвей Елисеев Феликс Лейтнер

    10 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

    Дата проведения
    10 декабря, 13.30
    Онлайн гонки

    Хохфильцен, Австрия. Эстафета

    Россия (№1): Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

    Франция (№2): Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе.

    Германия (№3): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

    Норвегия (№4): Уле Эйнар Бьорндален, Хенрик Л’Абе Лунн, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Ларс Хельге Биркеланд.

    Австрия (№5): Даниэль Мезотич, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.

    Украина (№6): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

    Швеция (№21): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.

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