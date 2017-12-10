Кубок мира. Эстафета. Цветков, Елисеев, Бабиков и Шипулин выступят за Россию
10 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
- Дата проведения
- 10 декабря, 13.30
Хохфильцен, Австрия. Эстафета
Россия (№1): Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.
Франция (№2): Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе.
Германия (№3): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.
Норвегия (№4): Уле Эйнар Бьорндален, Хенрик Л’Абе Лунн, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Ларс Хельге Биркеланд.
Австрия (№5): Даниэль Мезотич, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.
Украина (№6): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
Швеция (№21): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.
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