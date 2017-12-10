ФИФА в 2018 году перепроверит подозрительные допинг-пробы российских футболистов

планирует в начале 2018 года провести повторную проверку подозрительных допинг-проб российских футболистов.

Ранее издание Mail on Sunday сообщало, что как минимум 34 футболиста, включая весь состав сборной России, выступавшей на ЧМ-2014, могли приобрести выгоду от сокрытия данных о применении допинга в российском футболе.

Имена 34 игроков были переданы более года назад. Все они были фигурантами более чем 150 подозрительных дел в российском футболе.

Позже в сообщили о том, что начато расследование, но все пробы дали отрицательный результат. Теперь будет проведен дополнительный анализ проб, в том числе на предмет попыток вскрытия и подмены проб.

Такая технология оказалась в распоряжении Международного олимпийского комитета ( ), который ранее допустил российских спортсменов до Игр-2018 лишь под нейтральным флагом, предварительно дисквалифицировав некоторых атлетов, у которых были обнаружены царапины на контейнерах с пробами.

Кроме того, ФИФА продолжит попытки получить информацию у Григория Родченкова, и в обещают предоставить доступ к их информатору и всем имеющимся материалам.

Адвокат Родченкова: «У Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь»