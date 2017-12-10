Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ФИФА в 2018 году перепроверит подозрительные допинг-пробы российских футболистов

    Теги премьер-лига Россия сборная России ФИФА допинг МОК WADA Григорий Родченков

    ФИФА планирует в начале 2018 года провести повторную проверку подозрительных допинг-проб российских футболистов.

    Ранее издание Mail on Sunday сообщало, что как минимум 34 футболиста, включая весь состав сборной России, выступавшей на ЧМ-2014, могли приобрести выгоду от сокрытия данных о применении допинга в российском футболе.

    Имена 34 игроков были переданы ФИФА более года назад. Все они были фигурантами более чем 150 подозрительных дел в российском футболе.

    Позже в ФИФА сообщили о том, что начато расследование, но все пробы дали отрицательный результат. Теперь будет проведен дополнительный анализ проб, в том числе на предмет попыток вскрытия и подмены проб.

    Такая технология оказалась в распоряжении Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее допустил российских спортсменов до Игр-2018 лишь под нейтральным флагом, предварительно дисквалифицировав некоторых атлетов, у которых были обнаружены царапины на контейнерах с пробами.

    Кроме того, ФИФА продолжит попытки получить информацию у Григория Родченкова, и в WADA обещают предоставить доступ к их информатору и всем имеющимся материалам.

    Адвокат Родченкова: «У Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться