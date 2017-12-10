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    IBU временно ограничил права Союза биатлонистов России

    Теги сборная России сборная России жен допинг СБР МОК ОКР IBU

    Исполком IBU принял решение временно ограничить права Союза биатлонистов России (СБР).

    Теперь СБР считается не полноправным членом IBU, а «временным членом». Организация, как и прежде, может беспрепятственно заявлять спортсменов на старты и проводить международные соревнования в стране, однако теперь не будет иметь право голоса на конгрессах IBU и будет платить только половину от членского взноса.

    IBU рассмотрит вопрос о восстановлении СБР в правах не раньше конца сезона-2017/18. СБР будет восстановлен только при соблюдении трех условий: 

    – МОК восстановит в правах Олимпийский комитет России (ОКР)

    – после 1 января 2017 года ни один российский биатлонист не будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил

    – СБР будет полностью сотрудничать в любых расследованиях по допинг-системе Сочи-2014, описанной в докладе Ричарда Макларена и признаниях Григория Родченкова.

    IBU продлит ограничения СБР в том случае, если хотя бы одно из трех условий не будет соблюдено.

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