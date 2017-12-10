IBU временно ограничил права Союза биатлонистов России

Исполком IBU принял решение временно ограничить права Союза биатлонистов России (СБР).

Теперь СБР считается не полноправным членом IBU, а «временным членом». Организация, как и прежде, может беспрепятственно заявлять спортсменов на старты и проводить международные соревнования в стране, однако теперь не будет иметь право голоса на конгрессах IBU и будет платить только половину от членского взноса.

IBU рассмотрит вопрос о восстановлении СБР в правах не раньше конца сезона-2017/18. СБР будет восстановлен только при соблюдении трех условий:

– МОК восстановит в правах Олимпийский комитет России (ОКР)

– после 1 января 2017 года ни один российский биатлонист не будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил

– СБР будет полностью сотрудничать в любых расследованиях по допинг-системе Сочи-2014, описанной в докладе Ричарда Макларена и признаниях Григория Родченкова.

IBU продлит ограничения СБР в том случае, если хотя бы одно из трех условий не будет соблюдено.