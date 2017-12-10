Глава комиссии МОК Шмид предложил отказаться от флагов стран на Олимпиаде

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид предложил проводить Игры без национальных флагов.

Комиссия Шмида занималась проверкой причастности правительства России к допинговой системе, которая, вероятно, существовала в стране. Шмид пришел к выводу, что масштабная система в России имела место, но доказательств того, что она поддерживалась государством, найдено не было.

– Сейчас Владимир Путин отказывается от бойкота Олимпиады...

– Путин готов воспользоваться той возможностью, которую предоставил МОК. Не просто так – для него российский спорт важен. Он может построить здоровый спорт. Для этого нужны чистые спортсмены.

Может, следует рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без флагов. На сегодняшний день страны эксплуатируют спорт, поэтому появляется соблазн помочь своим спортсменам. Например, как в случае с коктейлем «Дюшес».

– Вы считаете, что ваше расследование стало шагом к тому, чтобы сделать Игры более честными?

– Считаю, что МОК и Томас Бах делают это самостоятельно. Исполком единогласно проголосовал за то, чтобы ввести санкции против России, хотя туда входят и сторонники россиян. Это меня успокоило.

Я сомневался в том, что МОК решится на это, хотя Бах с самого начала был настроен серьезно. Но он хотел более глубокого исследования. Именно поэтому я взялся за это дело, – сказал Шмид.

На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

Нейтральный флаг – что это?