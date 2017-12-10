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    Штегер сменил Боса на посту тренера «Боруссии» Д

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия отставки Петер Бос Петер Штегер

    Главный тренер дортмундской «Боуссии» Петер Бос покидает свой пост.

    54-летний голландец был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

    До конца сезона командой будет руководить бывший тренер «Кельна» Петер Штегер, при котором клуб не выиграл ни водном из 14 матчей бундеслиги этого сезона: 11 поражений, 3 ничьих.

    Напомним, что экс-тренер «Аякса» летом возглавил «Боруссию» после ухода Томаса Тухеля.

    На старте сезона дортмундцы при Босе выиграли 6 из 7 матчей, пропустив лишь 2 гола. Сейчас Дортмундский клуб не выигрывает в чемпионате 8 матчей подряд и занимает 7-е место в таблице.

    Кроме того, «Боруссия» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

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