Исполком IBU не поддержал призывы дисквалифицировать СБР и отнять у Тюмени этап Кубка мира

Сегодня в Хохфильцене, где завершился второй этап Кубка мира, состоялось заседание исполкома IBU.

На заседании обсуждалось решение МОК об отстранении сборной России от Пхенчхана-2018.

Во время обсуждения прозвучали призывы дисквалифицировать Союз биатлонистов России (СБР) и отнять у Тюмени этап Кубка мира, который состоится в марте 2018 года.

Исполком IBU данные предложения не поддержал.