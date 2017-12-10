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    Исполком IBU не поддержал призывы дисквалифицировать СБР и отнять у Тюмени этап Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен СБР IBU

    Сегодня в Хохфильцене, где завершился второй этап Кубка мира, состоялось заседание исполкома IBU.

    На заседании обсуждалось решение МОК об отстранении сборной России от Пхенчхана-2018.

    Во время обсуждения прозвучали призывы дисквалифицировать Союз биатлонистов России (СБР) и отнять у Тюмени этап Кубка мира, который состоится в марте 2018 года.

    Исполком IBU данные предложения не поддержал.

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