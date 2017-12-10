Жозе Моуринью: «Наверное, гонка за чемпионство в АПЛ закончилась»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Моя первая реакция – мне жаль судью , потому что он очень хорошо отработал, но, к сожалению, совершил важную ошибку.

сделал результат без явного пенальти, который не назначили за фол на Эррере. Счет стал бы 2:2. Оставалось бы 20 минут, чтобы забить еще. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.

Закончилась ли гонка за чемпионство? Наверное, да. «Манчестер Сити» – очень хорошая команда, на их стороне удача, футбольные боги стоят за ними», – сказал Моуринью.