«Спартак» разгромил ЦСКА (3:0) благодаря дублю Промеса
Сегодня в 20-м туре российской премьер-лиги «Спартак» обыграл ЦСКА (3:0).
Два мяча забил голландский полузащитник Куинси Промес.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 10 декабря, 16.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Селихов, Ещенко, Ташчи, Кутепов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Педро Роша, 82), Самедов (Пашалич, 66), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 78).
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ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич (Кучаев, 79), Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин, Витиньо (Макаров, 87), Вернблум, Дзагоев.
- Предупреждения:
- Головин (77), Вернблум (86), Набабкин (90), Березуцкий (90).
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