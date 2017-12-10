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    Sports.ru

    «Спартак» разгромил ЦСКА (3:0) благодаря дублю Промеса

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Куинси Промес

    Сегодня в 20-м туре российской премьер-лиги «Спартак» обыграл ЦСКА (3:0).

    Два мяча забил голландский полузащитник Куинси Промес. 

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

    Спартак – ЦСКА 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 декабря, 16.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Промес, 2:0 – 61 Промес, 3:0 – 90 Пашалич.
    СпартакСелихов, Ещенко, Ташчи, Кутепов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо (Педро Роша, 82), Самедов (Пашалич, 66), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 78).
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич (Кучаев, 79), Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин, Витиньо (Макаров, 87), Вернблум, Дзагоев.
    Предупреждения:
    Головин (77), Вернблум (86), Набабкин (90), Березуцкий (90).

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