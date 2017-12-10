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    Цветков зашел на три штрафных круга на первом этапе эстафеты Хохфильцена

    Теги Кубок мира сборная России Максим Цветков

    Российский биатлонист Максим Цветков зашел на три штрафных круга во время эстафеты на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

    Россиянин, бежавший в лидирующей группе, не справился со стрельбой из положения стоя, допустив три промаха. Он не смог закрыть мишени дополнительными патронами и в итоге побежал штрафные круги.

    После второй стрельбы первого этапа команда России идет на 14-м месте, уступая лидерам полторы минуты.

    Последний раз представитель мужской сборной заходил на более чем два штрафных круга в сезоне-2010/11. Тогда Евгений Устюгов, бежавший заключительный этап эстафеты в Оберхофе, после неудачной «стойки» бежал пять штрафных кругов.

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