Цветков зашел на три штрафных круга на первом этапе эстафеты Хохфильцена

Российский биатлонист Максим Цветков зашел на три штрафных круга во время эстафеты на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Россиянин, бежавший в лидирующей группе, не справился со стрельбой из положения стоя, допустив три промаха. Он не смог закрыть мишени дополнительными патронами и в итоге побежал штрафные круги.

После второй стрельбы первого этапа команда России идет на 14-м месте, уступая лидерам полторы минуты.

Последний раз представитель мужской сборной заходил на более чем два штрафных круга в сезоне-2010/11. Тогда Евгений Устюгов, бежавший заключительный этап эстафеты в Оберхофе, после неудачной «стойки» бежал пять штрафных кругов.