«Манчестер Сити» оторвался от «МЮ» на 11 очков
Сегодня в матче 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).
Теперь «Манчестер Сити» оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 – 35).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 10 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Рохо (Линделеф, 46), Смоллинг, Валенсия, Янг, Эррера (Мата, 82), Матич, Лингард (Ибрагимович, 76), Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Компани (Гюндоган, 46), Отаменди, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане (Бернарду Силва, 88), Габриэл Жезус (Мангаля, 59).
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