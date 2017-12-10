«Манчестер Сити» оторвался от «МЮ» на 11 очков

Сегодня в матче 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).

Теперь «Манчестер Сити» оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 – 35).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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