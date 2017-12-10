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    Sports.ru

    «Манчестер Сити» оторвался от «МЮ» на 11 очков

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия

    Сегодня в матче 16-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Манчестер Сити» (1:2).

    Теперь «Манчестер Сити» оторвался в таблице от идущего вторым «МЮ» на 11 очков (46 – 35).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    10 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 43 Сильва, 1:1 – 45 Рэшфорд, 1:2 – 54 Отаменди.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Рохо (Линделеф, 46), Смоллинг, Валенсия, Янг, Эррера (Мата, 82), Матич, Лингард (Ибрагимович, 76), Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль.
    Манчестер СитиЭдерсон, Компани (Гюндоган, 46), Отаменди, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане (Бернарду Силва, 88), Габриэл Жезус (Мангаля, 59).
    Предупреждения:
    Уокер (4), Рохо (36), Рэшфорд (63), Сильва (73), Эррера (79), Янг (90).

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