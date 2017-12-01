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    Sports.ru

    FIS отстранила Легкова и еще 5 россиян, игрока «Зенита» Терентьева избили и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Международная федерация лыжных видов спорта временно отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований. В FIS поверили доказательствам МОК.

    2. Новости футбола. Защитника «Зенита» Дениса Терентьева избили, ему сломали нос. Игрок считает, что «мудак должен быть наказан по чести». Давид Сильва продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2022 года. РФПЛ поддержала лимит на легионеров в заявке по схеме «10+15». «Эвертон» представил Сэма Эллардайса, который будет получать 6 миллионов фунтов в год.

    3. В КХЛ прошли 7 матчей. «Магнитка» победила «Спартак» (3:2), московское «Динамо» обыграло «Сибирь» (6:4), уступая в счете 1:4, зато форвард новосибирцев Сергей Коньков сделал натуральный хет-трик за 4 минуты. А «Югра» потерпела 9-е поражение подряд. КХЛ отправляет в космос уменьшенную копию Кубка Гагарина и шайбу.

    4. Кузнецов оформил дубль, Орлов набрал 100-е очко в НХЛ. Все результаты дня. «Анахайм» обменял защитника Сами Ватанена в «Нью-Джерси». Форвард «Ванкувера» Дерек Дорсетт завершает карьеру в 30 лет из-за проблем со здоровьем

    5. В НБА «Кливленд» победил «Атланту», «Бостон» – «Филадельфию». Другие результаты – здесь.

    6. Российские бобслеисты и скелетонисты написали письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться с отстранением от соревнований. И получили совет от Дмитрия Пескова: «Не нужно общаться с президентом через инстаграм».

    7. 26 очков Алексея Шведа помогли «Химкам» победить «Бамберг» и другие результаты 10-го тура Евролиги.

    8. В Эстерсунде на первом этапе Кубка мира норвежец Йоханнес Бо выиграл мужскую индивидуальную гонку. Мартен Фуркад – 3-й, россиянин Антон Бабиков – 5-й, Александр Логинов – 9-й, Антон Шипулин – 14-й. На лыжне наши парни проиграли еще больше.

    9. Александр Емельяненко провел тренировочный бой против Рамзана Кадырова, а его брат Федор может летом провести бой в Екатеринбурге.

    10. Мужская сборная России по волейболу на ЧМ-2018 сыграет в группе с США, Сербией, Австралией, Тунисом и Камеруном.

    Цитаты дня:

    «В ортопедии не используют понятие «трещина», а говорят о «неполном переломе» – врач-травматолог о травме Жени Медведевой, которая собирается выступить в финале Гран-при.

    «Родченков писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Он очень странный» – Светлана Журова об информаторе WADA.

    «Пусть придут и попробуют взять меня» – Конор МакГрегор не боится ирландской мафии.

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