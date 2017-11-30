Сильва продлил контракт с «Ман Сити» до 2020 года. Он может провести в клубе 10 лет

Полузащитник Давид Сильва продлил контракт с .

Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года. Если Сильва отработает его до конца, он проведет в «Манчестер Сити» 10 сезонов. Полузащитник перешел в английский клуб летом 2010 года.

Предыдущий контракт Сильвы был рассчитан до окончания сезона-2018/19. В текущем чемпионате премьер-лиги хавбек провел 14 матчей и забил 1 гол, также он сделал 8 результативных передач.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»