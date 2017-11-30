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    Сильва продлил контракт с «Ман Сити» до 2020 года. Он может провести в клубе 10 лет

    Теги Манчестер Сити

    Полузащитник Давид Сильва продлил контракт с «Манчестер Сити».

    Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года. Если Сильва отработает его до конца, он проведет в «Манчестер Сити» 10 сезонов. Полузащитник перешел в английский клуб летом 2010 года.

    Предыдущий контракт Сильвы был рассчитан до окончания сезона-2018/19. В текущем чемпионате премьер-лиги хавбек провел 14 матчей и забил 1 гол, также он сделал 8 результативных передач.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

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