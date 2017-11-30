Конор МакГрегор про угрозы мафии: «Пусть придут и попробуют взять меня»

Чемпион UFC Конор МакГрегор дал первый комментарий по делу о конфликте с представителями ирландской мафии.

«Пусть придут и попробуют взять меня», – сказал Конор.

Напомним, по информации британских СМИ, в начале этой недели МакГрегор стал участником драки в одном из ирландских баров.

Позже стало известно, что от бойца UFC досталось человеку, который связан с крупным ирландским криминальным кланом, и теперь его лидеры хотят отомстить Конору.

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