Конор МакГрегор про угрозы мафии: «Пусть придут и попробуют взять меня»
Чемпион UFC Конор МакГрегор дал первый комментарий по делу о конфликте с представителями ирландской мафии.
«Пусть придут и попробуют взять меня», – сказал Конор.
Напомним, по информации британских СМИ, в начале этой недели МакГрегор стал участником драки в одном из ирландских баров.
Позже стало известно, что от бойца UFC досталось человеку, который связан с крупным ирландским криминальным кланом, и теперь его лидеры хотят отомстить Конору.
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