Коляда, Воронов, Тарасова и Морозов, Столбова и Климов выступят в финале Гран-при

Стали известны фигуристы, квалифицировавшиеся в финал Гран-при в мужских соревнованиях и турнире спортивных пар.

Турнир пройдет в Нагое (Япония) с 7 по 10 декабря.

Мужчины: Нэтан Чен (США), Шома Уно (Япония), Михаил Коляда (Россия), Сергей Воронов (Россия), Адам Риппон (США), Цзинь Боян (Китай). Запасные: Джейсон Браун (США), Хавьер Фернандес (Испания), Миша Ге (Узбекистан).

Пары: Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия), Алена Савченко – Бруно Массо (Германия), Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада), Ксения Столбова – Федор Климов (Россия), Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай). Запасные: Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция), Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия), Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия).

Участники в женском турнире, а также в состязаниях танцевальных дуэтов определятся после завершения этапа Гран-при Skate America. Из российских спортсменов уже отобрались Евгения Медведева и Алина Загитова. На данный момент в числе потенциальных участников значатся Мария Сотскова и дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев.