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    Коляда, Воронов, Тарасова и Морозов, Столбова и Климов выступят в финале Гран-при

    Теги Сергей Воронов Хавьер Фернандес Алена Савченко Хао Чжан сборная России танцы на льду Гран-при Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Канады финал Гран-при сборная Франции Адам Риппон сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Германии сборная Италии Меган Дюамель Ванесса Джеймс Николь Делла Моника пары мужское катание женское катание Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Кристина Астахова Джейсон Браун Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова сборная Испании Михаил Коляда Владимир Морозов Эрик Редфорд Евгения Медведева Юй Сяоюй Цзинь Боян Маттео Гуаризе Нэтан Чен Морган Сипре Бруно Массо Миша Ге Шома Уно сборная Узбекистана Алина Загитова

    Стали известны фигуристы, квалифицировавшиеся в финал Гран-при в мужских соревнованиях и турнире спортивных пар.

    Турнир пройдет в Нагое (Япония) с 7 по 10 декабря.

    Мужчины: Нэтан Чен (США), Шома Уно (Япония), Михаил Коляда (Россия), Сергей Воронов (Россия), Адам Риппон (США), Цзинь Боян (Китай). Запасные: Джейсон Браун (США), Хавьер Фернандес (Испания), Миша Ге (Узбекистан).

    Пары: Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия), Алена Савченко – Бруно Массо (Германия), Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада),  Ксения Столбова – Федор Климов (Россия), Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай). Запасные: Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция), Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия), Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия).

    Участники в женском турнире, а также в состязаниях танцевальных дуэтов определятся после завершения этапа Гран-при Skate America. Из российских спортсменов уже отобрались Евгения Медведева и Алина Загитова. На данный момент в числе потенциальных участников значатся Мария Сотскова и дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев.

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