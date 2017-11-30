Александр Емельяненко провел тренировочный бой против Рамзана Кадырова

Боец ММА Александр Емельяненко провел тренировочный бой по правилам бокса с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком, с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем!», – прокомментировал это событие Емельяненко.

Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком, с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем! @kadyrov_95 Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) Ноя 28 2017 в 7:38 PST

Напомним, в этом году Александр Емельяненко стал членом чеченского бойцовского клуба «Ахмат», который основал Рамзан Кадыров.

«Спасибо за доверие, Рамзан Ахматович. Я не подведу». Александр Емельяненко вернулся