Александр Емельяненко провел тренировочный бой против Рамзана Кадырова
Боец ММА Александр Емельяненко провел тренировочный бой по правилам бокса с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком, с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем!», – прокомментировал это событие Емельяненко.
Напомним, в этом году Александр Емельяненко стал членом чеченского бойцовского клуба «Ахмат», который основал Рамзан Кадыров.
«Спасибо за доверие, Рамзан Ахматович. Я не подведу». Александр Емельяненко вернулся
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