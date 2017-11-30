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    Александр Емельяненко провел тренировочный бой против Рамзана Кадырова

    Теги Рамзан Кадыров Александр Емельяненко бокс

    Боец ММА Александр Емельяненко провел тренировочный бой по правилам бокса с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    «Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком, с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем!», – прокомментировал это событие Емельяненко. 

    Напомним, в этом году Александр Емельяненко стал членом чеченского бойцовского клуба «Ахмат», который основал Рамзан Кадыров.

    «Спасибо за доверие, Рамзан Ахматович. Я не подведу». Александр Емельяненко вернулся

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