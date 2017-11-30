РФПЛ поддержала лимит на легионеров в заявке по схеме «10+15»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что организация поддержала предложение о введении в чемпионате лимита на легионеров по схеме «10+15».

«Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – «10+15» в заявке.

Вообще, мы за лимит в заявке», – сказал Прядкин.

Сейчас в РФПЛ действует лимит, по которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров. Число иностранцев в заявке на сезон не ограничено.

Схема «10+15», которая предлагалась в 2015 году рабочей группой под руководством председателя Объединения отечественных тренеров , но не была принята, подразумевает, что клуб может заявить на сезон не более 10 легионеров, но они могут выйти на поле одновременно.

Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!