РФПЛ поддержала лимит на легионеров в заявке по схеме «10+15»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что организация поддержала предложение о введении в чемпионате лимита на легионеров по схеме «10+15».
«Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – «10+15» в заявке.
Вообще, мы за лимит в заявке», – сказал Прядкин.
Сейчас в РФПЛ действует лимит, по которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров. Число иностранцев в заявке на сезон не ограничено.
Схема «10+15», которая предлагалась в 2015 году рабочей группой под руководством председателя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича, но не была принята, подразумевает, что клуб может заявить на сезон не более 10 легионеров, но они могут выйти на поле одновременно.
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