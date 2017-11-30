Евролига. 10-й тур. «Химки» принимают «Бамберг», «Баскония» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут соседа по турнирной таблице немецкий «Бамберг».
Набравшая ход испанская «Баскония» дома сыграет с действующим обладателем трофея турецким «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
10-й тур
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- ЕА7 Милан
- Теодор (0), Джерреллс (0), Мицов (0), Джефферсон (0), Тарчевски (0).
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: ЦСКА Россия – 7-2, Олимпиакос Греция – 7-2, Фенербахче Турция – 6-3, Панатинаикос Греция – 6-3, Реал Испания – 5-4, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-4, Жальгирис Литва – 5-4, Химки Россия – 5-4, Бамберг Германия – 5-4, Барселона Испания – 4-5, Баскония Испания – 4-5, Валенсия Испания – 3-6, Милан Италия – 3-6, Уникаха Испания – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 2-7, Црвена Звезда Сербия – 2-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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