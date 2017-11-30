Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. 10-й тур. «Химки» принимают «Бамберг», «Баскония» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Баскония Бамберг Милан Валенсия

    Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут соседа по турнирной таблице немецкий «Бамберг».

    Набравшая ход испанская «Баскония» дома сыграет с действующим обладателем трофея турецким «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    10-й тур

    БК Химки Россия  –  Бамберг Германия 32:27 (2 четверть)
    Дата проведения
    30 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Анадолу Эфес Турция  –  ЕА7 Милан Италия 7:6 (1 четверть)
    Дата проведения
    30 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Адамс (0), З. Драгич (0), Симон (0), Данстон (0), Штимац (0).
    ЕА7 Милан
    Теодор (0), Джерреллс (0), Мицов (0), Джефферсон (0), Тарчевски (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  Жальгирис Литва
    Дата проведения
    30 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Валенсия Испания  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    30 ноября, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    30 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 7-2, Олимпиакос Греция – 7-2, Фенербахче Турция – 6-3, Панатинаикос Греция – 6-3, Реал Испания – 5-4, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-4, Жальгирис Литва – 5-4, Химки Россия – 5-4, Бамберг Германия – 5-4, Барселона Испания – 4-5, Баскония Испания – 4-5, Валенсия Испания – 3-6, Милан Италия – 3-6, Уникаха Испания – 3-6, Анадолу Эфес Турция – 2-7, Црвена Звезда Сербия – 2-7.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться