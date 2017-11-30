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    «Эвертон» представил Эллардайса. Контракт рассчитан на полтора года

    Теги Сэм Эллардайс Эвертон премьер-лига Англия трансферы фото Питер Рид Энди Грэй

    «Эвертон» официально представил Сэма Эллардайса в должности нового главного тренера команды.

    Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до окончания сезона-2018/19.

    «Благодаря Питеру Риду, Энди Грэю и Полу Брейсуэллу я всегда знал, насколько уникален этот клуб», – сказал Эллардайс.

    Нынешней осенью «Эвертон» отправил в отставку Роналда Кумана. В последние недели обязанности главного тренера исполнял Дэвид Ансуорт.

    «Эвертон», набрав 15 очков в 14 турах, занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии.

    Фото: твиттер «Эвертона»

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