«Эвертон» представил Эллардайса. Контракт рассчитан на полтора года

официально представил Сэма Эллардайса в должности нового главного тренера команды.

Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до окончания сезона-2018/19.

«Благодаря Питеру Риду, Энди Грэю и Полу Брейсуэллу я всегда знал, насколько уникален этот клуб», – сказал Эллардайс.

Нынешней осенью отправил в отставку Роналда Кумана. В последние недели обязанности главного тренера исполнял Дэвид Ансуорт.

«Эвертон», набрав 15 очков в 14 турах, занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии.

Фото: твиттер «Эвертона»

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