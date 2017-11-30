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    Форвард «Сибири» Коньков в матче с «Динамо» сделал натуральный хет-трик за 4 минуты

    Теги Сибирь Сергей Коньков видео КХЛ Динамо

    Нападающий «Сибири» Сергей Коньков оформил натуральный хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

    В течение четырех минут второго периода Коньков забросил три шайбы подряд. Он отличался на 29-й, 30-й и 33 минутах.

    В последний раз Коньков забрасывал три шайбы в одном матче восемь лет назад.

    На счету форварда стало 11 (6+5) очков в текущем сезоне.

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