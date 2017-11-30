НБА. «Портленд» примет «Милуоки», «Бостон» против «Филадельфии» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
В Бостоне сойдутся «команды будущего» Восточной конференции – местные «Селтикс» примут «Филадельфию».
«Портленд» Лилларда сыграет с «Милуоки» Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 1 декабря, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 1 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 1 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 1 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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