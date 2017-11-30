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Sports.ru NBA

    НБА. «Портленд» примет «Милуоки», «Бостон» против «Филадельфии» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Чикаго Кливленд Денвер Клипперс Милуоки Филадельфия Портленд НБА Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    В Бостоне сойдутся «команды будущего» Восточной конференции – местные «Селтикс» примут «Филадельфию».

    «Портленд» Лилларда сыграет с «Милуоки» Адетокумбо.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Филадельфия
    Дата проведения
    1 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Кливленд
    Дата проведения
    1 декабря, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Чикаго
    Дата проведения
    1 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Милуоки
    Дата проведения
    1 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Юта
    Дата проведения
    1 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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