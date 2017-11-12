Россия проиграла Аргентине, Шипачев в СКА, победы Медведевой и Воронова и другие новости утра

1. Сборная России проиграла Аргентине (0:1) в товарищеском матче в обновленных «Лужниках». Правда, единственный гол аргентинцы забили после офсайда. На игру пришли 78 750 зрителей, это новый рекорд для домашних матчей сборной.

2. После матча зрители (в том числе Дмитрий Губерниев и Максим Траньков) раскритиковали организацию выхода со стадиона. Виталий Мутко обещал разобраться.

3. Нападающий Вадим Шипачев вернулся в СКА, его контракт рассчитан до конца сезона.

4. Фигуристка Евгения Медведева выиграла женские соревнования на этапе Гран-при в Осаке, в мужском турнире первым стал Сергей Воронов.

5. На Кубке «Карьялы» Россия победила Швейцарию, Финляндия обыграла Швецию.

6. Марокко и Тунис вышли на ЧМ-2018.

7. В НХЛ «Коламбус» обыграл «Детройт» (2:1 Б) благодаря подвигам Сергея Бобровского, отразившего 7 буллитов в послематчевой серии. Артемий Панарин забил и в игре, и с буллита. Павел Бучневич вновь забросил за «Рейнджерс», обыгравших «Эдмонтон» (4:2). Все результаты дня – здесь.

8. Дания и Ирландия в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 забили ровно 0 голов.

9. В НБА новичок «Лейкерс» Лонзо Болл стал самым молодым автором трипл-дабла в истории, обойдя Леброна Джеймса на 5 дней. Все результаты дня – здесь.

10. Россиянин Андрей Рублев проиграл корейцу Хен Чону в финале первого молодежного итогового турнира ATP.

11. Минутка занимательной статистики: каждый матч Гарета Бэйла стоил «Реалу» более миллиона евро. За 4 года он провел за клуб 159 игр.

Цитата дня. «Отказ России признать доклад Макларена может помешать россиянам выступить на ОИ-2018». Генеральный директор WADA Оливье Ниггли призывает Россию согласиться с выводами Макларена и двигаться дальше.