«Детройт» – «Коламбус». Бобровский отразил 32 броска из 33, 7 буллитов в серии и стал первой звездой матча

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал первой звездой матча с (2:1 Б).

Российский вратарь отразил 32 броска из 33 в ходе основного и дополнительного времени. В овертайме ему удалось справиться с выходом 2 в 0 в исполнении Энтони Манты и Андреаса Атанасиу.

Также он отразил 7 из 9 буллитов в послематчевой серии, хотя пропустил первый же бросок от Франса Нильсена (Дилан Ларкин попал в штангу – прим. Sports.ru).

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.