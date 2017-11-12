«Детройт» – «Коламбус». Бобровский отразил 32 броска из 33, 7 буллитов в серии и стал первой звездой матча
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал первой звездой матча с «Детройтом» (2:1 Б).
Российский вратарь отразил 32 броска из 33 в ходе основного и дополнительного времени. В овертайме ему удалось справиться с выходом 2 в 0 в исполнении Энтони Манты и Андреаса Атанасиу.
Также он отразил 7 из 9 буллитов в послематчевой серии, хотя пропустил первый же бросок от Франса Нильсена (Дилан Ларкин попал в штангу – прим. Sports.ru).
Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.
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