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    Шипачев вернулся в СКА. Контракт рассчитан до конца сезона

    Теги СКА переходы НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Нападающий Вадим Шипачев продолжит карьеру в СКА

    Петербургский клуб заключил контракт с 30-летним форвардом до конца нынешнего сезона.

    Сезон российский хоккеист начинал в НХЛ в составе «Вегаса», но сыграл всего в 3 матчах и на этой неделе официально покинул американский клуб.

    Шипачев уже выступал за СКА с 2013 по 2017 год и дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

    Ранее появилась информация, что игрок существенно потеряет в зарплате при возвращении в петербургский клуб.

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