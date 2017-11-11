Шипачев вернулся в СКА. Контракт рассчитан до конца сезона

Нападающий Вадим Шипачев продолжит карьеру в

Петербургский клуб заключил контракт с 30-летним форвардом до конца нынешнего сезона.

Сезон российский хоккеист начинал в в составе «Вегаса», но сыграл всего в 3 матчах и на этой неделе официально покинул американский клуб.

Шипачев уже выступал за СКА с 2013 по 2017 год и дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее появилась информация, что игрок существенно потеряет в зарплате при возвращении в петербургский клуб.

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