Максим Траньков: «Почувствовал себя заключенным в «Лужниках». Такой футбол нам не нужен»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков раскритиковал организацию товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1) в «Лужниках».

«Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на четвертый этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на восьмой в обычном доме. Я-то ладно, размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей, которым этот подъем стал испытанием. Кстати, почему-то в обратный путь вниз нас опускали на лифте.

Забежал в ложу, сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным...

Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс 5, в ноябре! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции .

Спасибо за такой футбол, все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам, россиянам, перед иностранными болелами.

Короче, такой футбол нам не нужен», – написал Траньков в инстаграме.

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