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    Максим Траньков: «Почувствовал себя заключенным в «Лужниках». Такой футбол нам не нужен»

    Теги Станислав Черчесов Лужники Максим Траньков Лионель Месси Серхио Агуэро сборная России сборная Аргентины болельщики Хавьер Маскерано фото Анхель Ди Мария товарищеские матчи (сборные) Пауло Дибала

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков раскритиковал организацию товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1) в «Лужниках».

    «Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на четвертый этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на восьмой в обычном доме. Я-то ладно, размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей, которым этот подъем стал испытанием. Кстати, почему-то в обратный путь вниз нас опускали на лифте.

    Забежал в ложу, сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным...

    Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс 5, в ноябре! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники».

    Спасибо за такой футбол, все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам, россиянам, перед иностранными болелами.

    Короче, такой футбол нам не нужен», – написал Траньков в инстаграме.

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