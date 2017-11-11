NHK Trophy. Воронов, Алиев, Браун и Быченко покажут произвольные программы

11 ноября на этапе Гран-при NHK Trophy мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует россиянин Сергей Воронов.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13.30 по московскому времени, трансляция – на телеканале Евроспорт 2.

Старт-лист

1. Нам Нгуен (Канада)

2. Хироаки Сато (Япония)

3. Дмитрий Алиев (Россия)

4. Денис Васильев (Латвия)

5. Михал Бржезина (Чехия)

6. Адам Риппон (США)

7. Киган Мессинг (Канада)

8. Казуки Томоно (Япония)

9. Сергей Воронов (Россия)

10. Алексей Быченко (Израиль)

11. Джейсон Браун (США)

Положение после короткой программы

1. Сергей Воронов (Россия) – 90,06

2. Алексей Быченко (Израиль) – 85,52

3. Джейсон Браун (США) – 85,36

4. Адам Риппон (США) – 84,95

5. Киган Мессинг (Канада) – 80,13

6. Казуки Томоно (Япония) – 79,88

7. Дмитрий Алиев (Россия) – 77,51

8. Денис Васильев (Латвия) – 76,51

9. Михал Бржезина (Чехия) – 76,24

10. Хироаки Сато (Япония) – 75,95

11. Нам Нгуен (Канада) – 65,82