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    Мутко о выходе с «Лужников»: «Приносим извинения. Мы обязательно изучим сообщения людей в соцсетях»

    Теги Виталий Мутко Лужники сборная России сборная Аргентины РФС болельщики ЧМ-2018 товарищеские матчи (сборные)

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о неудобствах болельщиков на товарищеском матче Россия – Аргентина (0:1).

    «Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос.

    Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях.

    Да, в этот раз пока организацией занимались сами «Лужники», но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды.

    Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех», – сказал Мутко.

    «Почувствовал себя заключенным». Люди выбирались из «Лужников» почти 2 часа

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