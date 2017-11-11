Мутко о выходе с «Лужников»: «Приносим извинения. Мы обязательно изучим сообщения людей в соцсетях»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о неудобствах болельщиков на товарищеском матче Россия – Аргентина (0:1).

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос.

Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях.

Да, в этот раз пока организацией занимались сами , но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды.

Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех», – сказал Мутко.

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