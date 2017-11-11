NHK Trophy. Медведева, Цурская, Леонова и Костнер выйдут на лед с произвольными программами

11 ноября в Японии продолжится четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует россиянка Евгения Медведева.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Женщины

Начало произвольной программы – 10.40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Элейн Шартран (Канада)

2. Николь Райичова (Словакия)

3. Со Ен Пак (Южная Корея)

4. Алена Леонова (Россия)

5. Юна Шираива (Япония)

6. Мэрайя Белл (США)

Вторая разминка

7. Рика Хонго (Япония)

8. Мираи Нагасу (США)

9. Сатоко Мияхара (Япония)

10. Евгения Медведева (Россия)

11. Полина Цурская (Россия)

12. Каролина Костнер (Италия)

Положение после короткой программы

1. Евгения Медведева (Россия) – 79,99

2. Каролина Костнер (Италия) – 74,57

3. Полина Цурская (Россия) – 70,04

4. Рика Хонго (Япония) – 65,83

5. Мираи Нагасу (США) – 65,17

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 65,05

7. Алена Леонова (Россия) – 63,61

8. Юна Шираива (Япония) – 57,34

9. Мэрайя Белл (США) – 57,25

10. Николь Райичова (Словакия) – 53,36

11. Со Ен Пак (Южная Корея) – 51,54

12. Элейн Шартран (Канада) – 49,60



Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy