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    NHK Trophy. Медведева, Цурская, Леонова и Костнер выйдут на лед с произвольными программами

    Теги Каролина Костнер сборная России результаты Гран-при Мираи Нагасу сборная Канады Алена Леонова NHK Trophy сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии женское катание Евгения Медведева Сатоко Мияхара Со Ен Пак Рика Хонго сборная Словакии Элейн Шартран Николь Райичова Полина Цурская Мэрайя Белл Юна Шираива

    11 ноября в Японии продолжится четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует россиянка Евгения Медведева.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Осака, Япония

    Женщины

    Начало произвольной программы – 10.40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

    Первая разминка

    1. Элейн Шартран (Канада)
    2. Николь Райичова (Словакия)
    3. Со Ен Пак (Южная Корея) 
    4. Алена Леонова (Россия) 
    5. Юна Шираива (Япония)
    6. Мэрайя Белл (США) 

    Вторая разминка

    7. Рика Хонго (Япония) 
    8. Мираи Нагасу (США)
    9. Сатоко Мияхара (Япония) 
    10. Евгения Медведева (Россия) 
    11. Полина Цурская (Россия) 
    12. Каролина Костнер (Италия)

    Положение после короткой программы

    1. Евгения Медведева (Россия) – 79,99
    2. Каролина Костнер (Италия) – 74,57
    3. Полина Цурская (Россия) – 70,04
    4. Рика Хонго (Япония) – 65,83
    5. Мираи Нагасу (США) – 65,17
    6. Сатоко Мияхара (Япония) – 65,05
    7. Алена Леонова (Россия) – 63,61
    8. Юна Шираива (Япония) – 57,34
    9. Мэрайя Белл (США) – 57,25
    10. Николь Райичова (Словакия) – 53,36
    11. Со Ен Пак (Южная Корея) – 51,54
    12. Элейн Шартран (Канада) – 49,60

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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