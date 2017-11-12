НБА. «Хьюстон» – «Мемфис», «Голден Стэйт» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Один из фаворитов Запада «Хьюстон» примет мощно стартовавший «Мемфис».
Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается продлить победную серию в игре с прогрессирующей «Филадельфией».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.30, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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