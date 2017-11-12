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    НБА. «Хьюстон» – «Мемфис», «Голден Стэйт» сыграет с «Филадельфией» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Один из фаворитов Запада «Хьюстон» примет мощно стартовавший «Мемфис».

    Действующий чемпион «Голден Стэйт» попытается продлить победную серию в игре с прогрессирующей «Филадельфией».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Новый Орлеан – Клипперс
    Дата проведения
    12 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Атланта
    Дата проведения
    12 ноября, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Мемфис
    Дата проведения
    12 ноября, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Сакраменто
    Дата проведения
    12 ноября, 04.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Лейкерс
    Дата проведения
    12 ноября, 04.30, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Кливленд
    Дата проведения
    12 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Филадельфия
    Дата проведения
    12 ноября, 04.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Чикаго
    Дата проведения
    12 ноября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Орландо
    Дата проведения
    12 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Миннесота
    Дата проведения
    12 ноября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Бруклин
    Дата проведения
    12 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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