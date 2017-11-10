Навальный vs Овечкин, дисквалификации российских лыжников, поражение России на хоккейном Евротуре и другие новости утра

1. Максим Вылегжанин и Алексей Петухов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Россия лишилась еще двух медалей Сочи-2014. Золото марафона перейдет Черноусову.

2. МОК закрыл дело в отношении Аделины Сотниковой о возможном нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

3. Сборная России проиграла финнам на Кубке «Карьялы». Знарок заявил, что не было времени отработать большинство. А зачем нужны базовые клубы?

4. Молодежная сборная России одержала вторую победу в серии игр с командами юниорских лиг Канады. Сборную лиги Онтарио команда Валерия Брагина обыграла за счет дублей Манукяна и Полодяна – 5:2. Счет в серии стал 2-1 в пользу России.

5. Представлен официальный мяч ЧМ-2018 – Telstar 18. В нем есть даже чип, который будет взаимодействовать со смартфонами.

6. В стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2018 Хорватия разгромила Грецию, Швейцария победила Северную Ирландию. Будут еще ответные игры.

7. Судья Сергей Карасев получил низкую оценку за матч «Локомотив» – ЦСКА. Он ошибочно не удалил Вернблума и Васина.

8. В НХЛ Никита Кучеров продолжает рвать и метать в «Тампе», первые голы в сезоне забили Антон Слепышев за «Эдмонтон» и Яромир Ягр за «Калгари». Все результаты дня – здесь.

9. Вадим Шипачев официально распрощался с «Вегасом». Был вариант с обменом, но в КХЛ теплее и проще.

10. В НБА «Хьюстон» нанес поражение «Кливленду» – 117:113. В дуэли лидеров Харден тоже перестрелял Леброна – 35:33. Все результаты дня – здесь.

11. В Евролиге ЦСКА разгромил «Валенсию», «Маккаби» победил «Реал».

Цитаты:

Владимир Путин: «Родченков пичкал всех запрещенными препаратами, а потом убежал»;

Юрий Бородавко: «Черноусов сдает своих товарищей, желая получить медаль Сочи-2014»;

Алексей Навальный: «Овечкин и Ковальчук навязывают нам власть, которая ухудшает жизнь настолько, что сами они жить здесь не хотят».