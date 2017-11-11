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    На игру с Аргентиной пришли 78 750 зрителей. Это новый рекорд для домашних матчей сборной России

    Теги Лужники сборная Украины сборная России сборная Аргентины болельщики товарищеские матчи (сборные)

    Сегодня на товарищеском матче Россия – Аргентина (0:1), который прошел на стадионе «Лужники», был обновлен рекорд посещаемости домашних матчей национальной команды.

    На трибунах арены в Москве присутствовали 78 750 зрителей.

    Прошлый рекорд посещаемости был установлен на матче Россия — Украина в рамках отбора ЧЕ-2000 в октябре 1999 года.

    Напомним, что тогда «Лужники» посетили 78 600 зрителей.

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    • «Лужники»
      30%
    • «Крестовский»
      16%
    • «Краснодар»
      42%
    • Другой
      12%

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