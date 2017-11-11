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    Италия проиграла Швеции, Сенегал вышел на ЧМ, Собчак против Мутко и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Италия проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018. Упс.

    2. Сборная Сенегала досрочно оформила выход на ЧМ-2018.

    3. WADA получило новые серьезные доказательства российской системы допинга в Сочи-2014.

    4. Швеция одолела Канаду, Чехия обыграла Швейцарию на Кубке «Карьялы». 

    5. Молодежная сборная России в гостях победила Армению (2:1) в квалификации Евро-2019.

    6. В НХЛ «Оттава» обыграла «Колорадо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата, проходившем в Стокгольме, несмотря на гол Наиля Якупова. Евгений Дадонов продолжает набирать очки за «Флориду». Все результаты дня – здесь

    7. Евгения Медведева выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Сергей Воронов лидирует после короткой программы у мужчин.

    8. Студентов в городах-хозяевах ЧМ-2018 собирались выселить из общежитий ради полиции и Росгвардии, но потом Минобрнауки все опровергло.

    9. Защитник Патрис Эвра за удар болельщика ногой дисквалифицирован до июня 2018 года, а «Марсель» расторг с ним контракт.

    10. Федор Емельяненко примет участие в Гран-при Bellator.

    11. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не против перебраться в АПЛ за зарплату 15 млн фунтов в год и 10 рейсов частного самолета до Италии и обратно (спойлер: «Вест Хэм» не захотел).

    12. На товарищеский матч Россия – Аргентина продано около 77 тысяч билетов.

    13. Ксения Собчак призвала Виталия Мутко и других спортивных функционеров уйти в отставку.

    Цитата дня. «Никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом, потому что это предательство». Мнение Ирины Слуцкой.

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