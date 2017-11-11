Италия проиграла Швеции, Сенегал вышел на ЧМ, Собчак против Мутко и другие новости утра
1. Италия проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018. Упс.
2. Сборная Сенегала досрочно оформила выход на ЧМ-2018.
3. WADA получило новые серьезные доказательства российской системы допинга в Сочи-2014.
4. Швеция одолела Канаду, Чехия обыграла Швейцарию на Кубке «Карьялы».
5. Молодежная сборная России в гостях победила Армению (2:1) в квалификации Евро-2019.
6. В НХЛ «Оттава» обыграла «Колорадо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата, проходившем в Стокгольме, несмотря на гол Наиля Якупова. Евгений Дадонов продолжает набирать очки за «Флориду». Все результаты дня – здесь.
7. Евгения Медведева выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Сергей Воронов лидирует после короткой программы у мужчин.
8. Студентов в городах-хозяевах ЧМ-2018 собирались выселить из общежитий ради полиции и Росгвардии, но потом Минобрнауки все опровергло.
9. Защитник Патрис Эвра за удар болельщика ногой дисквалифицирован до июня 2018 года, а «Марсель» расторг с ним контракт.
10. Федор Емельяненко примет участие в Гран-при Bellator.
11. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не против перебраться в АПЛ за зарплату 15 млн фунтов в год и 10 рейсов частного самолета до Италии и обратно (спойлер: «Вест Хэм» не захотел).
12. На товарищеский матч Россия – Аргентина продано около 77 тысяч билетов.
13. Ксения Собчак призвала Виталия Мутко и других спортивных функционеров уйти в отставку.
Цитата дня. «Никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом, потому что это предательство». Мнение Ирины Слуцкой.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.