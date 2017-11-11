Губерниев о матче в «Лужниках»: «Верхний ярус с женщинами и детьми не выпускают полчаса. Позорище!»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию в «Лужниках» товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1).

«Вывод такой: инспекция посла ЧМ-2018 от Москвы удалась.

Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается. Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса.

Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище!

Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками. Жуткий холод, дети плачут, мамы и папы согревают детей своей одеждой. Нигде в мире такого нет!

Да здравствует организация матча! Репетиция удалась, все для людей», – написал Губерниев в инстаграме.

Футбол в новых «Лужниках» – это просто супер