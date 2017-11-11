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    Губерниев о матче в «Лужниках»: «Верхний ярус с женщинами и детьми не выпускают полчаса. Позорище!»

    Теги Лужники сборная России сборная Аргентины болельщики фото ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев

    Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию в «Лужниках» товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1).

    «Вывод такой: инспекция посла ЧМ-2018 от Москвы удалась.

    Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается. Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса.

    Мы также будем делать и на чемпионате мира? Позорище!

    Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками. Жуткий холод, дети плачут, мамы и папы согревают детей своей одеждой. Нигде в мире такого нет!

    Да здравствует организация матча! Репетиция удалась, все для людей», – написал Губерниев в инстаграме.

    Футбол в новых «Лужниках» – это просто супер

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