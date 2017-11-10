The Sun: Манчини попросил у «Вест Хэма» зарплату 15 млн фунтов в год и 10 рейсов частного самолета до Италии и обратно
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не прочь вернуться в Англию.
Как утверждает The Sun, итальянец ищет варианты в АПЛ. Он обозначил свои требования: зарплата – около 15 миллионов фунтов в год (примерно такая же у Жозе Моуринью). Также он запрашивает 10 рейсов частного самолета в Италию туда-обратно и 52 рейса бизнес-классом за год.
Утверждается, что Манчини был в числе претендентов на пост главного тренера «Вест Хэма», но руководители лондонского клуба решили отказаться от таких требований специалиста.
Клубы из топ-6 не ведут поиск тренера, клубы ниже классом вряд ли смогут соответствовать требованиям Манчини.
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