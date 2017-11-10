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    Минобрнауки опровергло информацию о выселении студентов из общежитий на время ЧМ-2018

    Теги происшествия ЧМ-2018

    Министерство образования и науки РФ прокомментировало появившуюся информацию о том, что студентов в городах-хозяевах ЧМ-2018 выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских и Росгвардии.

    «Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

    Ряд мест в студенческих общежитиях в летний период ежегодно высвобождается по естественным причинам.

    Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов.

    Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Минобрнауки напомнили, что в ведомстве разработан ряд рекомендаций для реализации условий комфортного учебного процесса на время проведения турнира, которые «составлены с учетом всех требований и норм законодательства в сфере образования и соблюдением всех прав студентов».

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