Минобрнауки опровергло информацию о выселении студентов из общежитий на время ЧМ-2018

Министерство образования и науки РФ прокомментировало появившуюся информацию о том, что студентов в городах-хозяевах выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских и Росгвардии.

«Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

Ряд мест в студенческих общежитиях в летний период ежегодно высвобождается по естественным причинам.

Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов.

Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобрнауки напомнили, что в ведомстве разработан ряд рекомендаций для реализации условий комфортного учебного процесса на время проведения турнира, которые «составлены с учетом всех требований и норм законодательства в сфере образования и соблюдением всех прав студентов».