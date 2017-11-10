Эвра за удар болельщика ногой дисквалифицирован до июня 2018 года

Дисциплинарный комитет вынес решение по делу защитника «Марселя» Патриса Эвра.

36-летний футболист дисквалифицирован до 30 июня 2018 года во всех турнирах под эгидой УЕФА. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.

Француз наказан за то, что перед матчем против «Витории Гимараэш» он ударил болельщика ногой и получил красную карточку.

оштрафован на 25 тысяч евро. В течение 30 дней французский клуб должен связаться с представителями , чтобы договориться о компенсации за ущерб, который французские фанаты нанесли стадиону клубу из Португалии.

Ранее появилась информация, что «Марсель» расторг контракт с Эвра.

Эвра ударил фаната «Марселя» в стиле Кантона. Его точно забанят