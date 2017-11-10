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    Эвра за удар болельщика ногой дисквалифицирован до июня 2018 года

    Теги Марсель Патрис Эвра лига 1 Франция Лига Европы УЕФА дисквалификации происшествия болельщики Витория Гимараэш

    Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по делу защитника «Марселя» Патриса Эвра.

    36-летний футболист дисквалифицирован до 30 июня 2018 года во всех турнирах под эгидой УЕФА. Также он оштрафован на 10 тысяч евро.

    Француз наказан за то, что перед матчем Лиги Европы против «Витории Гимараэш» он ударил болельщика ногой и получил красную карточку.

    «Марсель» оштрафован на 25 тысяч евро. В течение 30 дней французский клуб должен связаться с представителями «Витории Гимараэш», чтобы договориться о компенсации за ущерб, который французские фанаты нанесли стадиону клубу из Португалии.

    Ранее появилась информация, что «Марсель» расторг контракт с Эвра.

    Эвра ударил фаната «Марселя» в стиле Кантона. Его точно забанят

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