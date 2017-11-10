Кубок «Карьялы». Чехия играет со Швейцарией, Швеция против Канады

Сегодня на Кубке «Карьялы» состоятся два матча.

Евротур

Кубок Карьялы

Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Канада – 3 (1), Россия – 0 (1), Швейцария – 0 (1), Чехия – 0 (1).

Все команды проведут по 3 матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.