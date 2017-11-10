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    Кубок «Карьялы». Чехия играет со Швейцарией, Швеция против Канады

    Теги Евротур результаты сборная Канады сборная Швеции сборная Чехии сборная Швейцарии Кубок Карьялы

    Сегодня на Кубке «Карьялы» состоятся два матча. 

    Евротур

    Кубок Карьялы

    Чехия – Швейцария 3:2 (3 период)
    Дата проведения
    10 ноября, 16.00, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 2 Гулаш (Кубалик, Крейчик)
    2:0 – 19 Радил (Накладал, Клепиш)
    2:1 – 22 Хаас (Холленштайн, Праплан)
    3:1 – 32 Кубалик (Гулаш)
    3:2 – 50 Амбюль (Леффель, Дю Буа)
    Канада – Швеция
    Дата проведения
    10 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Канада – 3 (1), Россия – 0 (1), Швейцария – 0 (1), Чехия – 0 (1). 

    Все команды проведут по 3 матча. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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