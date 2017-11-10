Кубок «Карьялы». Чехия играет со Швейцарией, Швеция против Канады
Сегодня на Кубке «Карьялы» состоятся два матча.
Евротур
Кубок Карьялы
- Дата проведения
- 10 ноября, 16.00, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Канада – 3 (1), Россия – 0 (1), Швейцария – 0 (1), Чехия – 0 (1).
Все команды проведут по 3 матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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