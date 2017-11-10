Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получила новые серьезные доказательства российской системы допинга в Сочи-2014.

Сообщается, что ключевые данные в расследовании допинг-системы в России WADA получило от одного из своих информаторов.

В полученных сведениях содержится детальная информация о тысячах допинг-проб российских спортсменов, взятых московской лабораторией с января 2012 по август 2015 года, а также многие доказательства, подтверждающие выводы Ричарда Макларена.

Информация будет в ближайшее время переданы комиссиям МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.

«WADA продолжает основываться на результатах исследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

Эти новые данные не оставляют нам выбора, кроме как еще более убедительно попросить российскую сторону публично признать выводы Макларена. Только в этом случае мы сможем наконец-то двигаться дальше и восстанавливать доверие к российскому спорту», – рассказал глава WADA Крэйг Риди.

Новый медальный зачет Сочи: у России минус 4 награды

Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат