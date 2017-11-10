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    NHK Trophy. Воронов и Алиев выступят с короткими программами

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты Гран-при сборная Канады NHK Trophy Адам Риппон сборная США сборная Японии сборная Чехии Михал Бржезина сборная Израиля мужское катание Джейсон Браун Юдзуру Ханю Киган Мессинг сборная Латвии Алексей Быченко Нам Нгуен Дмитрий Алиев Денис Васильев Хироаки Сато Казуки Томоно

    Сегодня в рамках четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy мужчины выйдут на лед с короткими программами. От России выступят Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Осака, Япония

    Мужчины

    Начало короткой программы – 13.05 по московскому времени (10 ноября), прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

    Первая разминка

    1. Хироаки Сато (Япония)
    2. Казуки Томоно (Япония)
    3. Киган Мессинг (Канада)
    4. Нам Нгуен (Канада)
    5. Михал Бржезина (Чехия)
    6. Сергей Воронов (Россия)

    Вторая разминка

    7. Денис Васильев (Латвия)
    8. Дмитрий Алиев (Россия)
    9. Адам Риппон (США)
    10. Алексей Быченко (Израиль)
    11. Джейсон Браун (США)

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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