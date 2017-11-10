NHK Trophy. Воронов и Алиев выступят с короткими программами

Сегодня в рамках четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy мужчины выйдут на лед с короткими программами. От России выступят Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Мужчины

Начало короткой программы – 13.05 по московскому времени (10 ноября), прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Хироаки Сато (Япония)

2. Казуки Томоно (Япония)

3. Киган Мессинг (Канада)

4. Нам Нгуен (Канада)

5. Михал Бржезина (Чехия)

6. Сергей Воронов (Россия)



Вторая разминка

7. Денис Васильев (Латвия)

8. Дмитрий Алиев (Россия)

9. Адам Риппон (США)

10. Алексей Быченко (Израиль)

11. Джейсон Браун (США)

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy