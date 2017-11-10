НХЛ. «Колорадо» и «Оттава» играют в Стокгольме, «Вашингтон» против «Питтсбурга»

В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 7 матчей. «Оттава» и «Колорадо» сыграют в Стокгольме, «Питтсбург» встретится с .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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