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    НХЛ. «Колорадо» и «Оттава» играют в Стокгольме, «Вашингтон» против «Питтсбурга»

    Теги результаты Питтсбург Айлендерс Баффало Оттава Торонто Бостон Каролина Вашингтон Флорида Коламбус Колорадо Даллас НХЛ Вегас Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 7 матчей. «Оттава» и «Колорадо» сыграют в Стокгольме, «Питтсбург» встретится с «Вашингтоном».

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Колорадо – Оттава 1:2 (1 период)
    Дата проведения
    10 ноября, 22.00, «Глобен-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 8 Якупов (Уилсон, Керфут)
    1:1 – 8 Клаэссон (Карлссон, Хоффман)
    1:2 – 15 Стоун (Уайдман, Одуя)
    Коламбус – Каролина
    Дата проведения
    11 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Вашингтон – Питтсбург
    Дата проведения
    11 ноября, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    Торонто – Бостон
    Дата проведения
    11 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Баффало – Флорида
    Дата проведения
    11 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Даллас – Айлендерс
    Дата проведения
    11 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Виннипег
    Дата проведения
    11 ноября, 06.30, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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