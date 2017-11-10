НХЛ. «Колорадо» и «Оттава» играют в Стокгольме, «Вашингтон» против «Питтсбурга»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут 7 матчей. «Оттава» и «Колорадо» сыграют в Стокгольме, «Питтсбург» встретится с «Вашингтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «Глобен-Арена»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 06.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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