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    Россия – Аргентина. На матч продано около 77 тысяч билетов

    Теги Лужники сборная России сборная Аргентины болельщики товарищеские матчи (сборные)

    Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал о ходе продаж билетов на товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

    «На данный момент продано 77 тысяч билетов», – сообщил Владимиров.

    Матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября на обновленном стадионе «Лужники», который вмещает 81 тысячу зрителей. Начало игры – в 16.00 по московскому времени.

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