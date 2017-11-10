Россия – Аргентина. На матч продано около 77 тысяч билетов

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал о ходе продаж билетов на товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

«На данный момент продано 77 тысяч билетов», – сообщил Владимиров.

Матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября на обновленном стадионе , который вмещает 81 тысячу зрителей. Начало игры – в 16.00 по московскому времени.