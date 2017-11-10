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    Федор Емельяненко примет участие в Гран-при Bellator

    Теги Фрэнк Мир Квинтон Джексон Федор Емельяненко Мохаммед Лаваль Чел Соннен Мэтт Митрион Райан Бадер Рой Нельсон Bellator

    Американский ММА-промоушен Bellator анонсировал Гран-при в тяжелом весе, победитель которого станет чемпионом организации.

    Одним из участников Гран-при станет российский боец Федор Емельяненко. Также как участники турнира заявлены Мэтт Митрион, Чейл Соннен, Квинтон Джексон, Райен Бадер, Мохаммед Лаваль, Рой Нельсон и Фрэнк Мир.

    Первые бои состоятся 20 января. Победитель будет определен в конце 2018 года.

    Пока нет информации о составе четвертьфинальных пар Гран-при – жеребьевка будет проведена позже.

      

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