Федор Емельяненко примет участие в Гран-при Bellator

Американский ММА-промоушен Bellator анонсировал Гран-при в тяжелом весе, победитель которого станет чемпионом организации.

Одним из участников Гран-при станет российский боец Федор Емельяненко. Также как участники турнира заявлены Мэтт Митрион, Чейл Соннен, Квинтон Джексон, Райен Бадер, Мохаммед Лаваль, Рой Нельсон и Фрэнк Мир.

Первые бои состоятся 20 января. Победитель будет определен в конце 2018 года.

Пока нет информации о составе четвертьфинальных пар Гран-при – жеребьевка будет проведена позже.