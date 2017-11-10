НБА. «Оклахома-Сити» – «Клипперс», «Сан-Антонио» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. попытается прервать серию из четырех поражений в домашней игре с .

Один из фаворитов Западной конференции встретится с «Милуоки», в составе которого дебютирует Эрик Бледсоу.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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