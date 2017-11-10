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    НБА. «Оклахома-Сити» – «Клипперс», «Сан-Антонио» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Детройт Индиана Клипперс Майами Милуоки Бруклин Орландо Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Оклахома-Сити» попытается прервать серию из четырех поражений в домашней игре с «Клипперс».

    Один из фаворитов Западной конференции «Сан-Антонио» встретится с «Милуоки», в составе которого дебютирует Эрик Бледсоу.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Атланта
    Дата проведения
    11 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Шарлотт
    Дата проведения
    11 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Индиана
    Дата проведения
    11 ноября, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Орландо
    Дата проведения
    11 ноября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Клипперс
    Дата проведения
    11 ноября, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Милуоки
    Дата проведения
    11 ноября, 05.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Майами
    Дата проведения
    11 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Бруклин
    Дата проведения
    11 ноября, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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