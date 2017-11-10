НБА. «Оклахома-Сити» – «Клипперс», «Сан-Антонио» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Оклахома-Сити» попытается прервать серию из четырех поражений в домашней игре с «Клипперс».
Один из фаворитов Западной конференции «Сан-Антонио» встретится с «Милуоки», в составе которого дебютирует Эрик Бледсоу.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 11 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 05.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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