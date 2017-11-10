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    Ирина Слуцкая: «Никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом, потому что это предательство»

    Теги Ирина Слуцкая допинг сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своем отношении к выступлению спортсменов под нейтральным флагом.

    «Все, что происходит, очень больно и грустно. Это личная трагедия для ребят, у которых незаслуженно отбирают медали. Для нас они все равно останутся чемпионами. Сейчас с нами борются всеми мыслимыми и немыслимыми способами.

    А что сделали с паралимпийцами! Для меня это кощунственно. Вы что думаете, если вы у нас отберете золотые медали, то у нас что-нибудь сломается?! Да, ничего не сломается, мы просто станем сильнее.

    Я никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом, потому что я считаю, что это предательство. Но это для меня лично, я до мозга костей патриот своей страны и отстаивала на Играх не что-то, а свою страну. Но, это мое личное мнение, оно может расходиться с мнением других людей.

    Понимаю, что Олимпиада – это главная цель любого спортсмена. Поэтому здесь каждому выбирать самому: тот, кто является патриотом страны, наверное, поступит одним образом, а тот, кто является патриотом своего дела, поступит по-другому. Здесь было бы неверно не принять чью-то позицию.

    На собственном опыте знаю, что это такое – 4 года идти к Олимпийским играм. Тем более, если ты идешь лидером и у тебя 99,9 процентов шансов, что ты выиграешь. Поэтому здесь у каждого своя позиция, может быть мне как человеку, завершившему свою спортивную карьеру, просто легче об этом говорить», – рассказала Слуцкая.

    Опрос

    Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – это:

    39986 голосов 156
    • Унизительно и неприемлемо для России
      58%
    • Нормально; пусть спортсмены решают
      42%

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