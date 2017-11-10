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    Студентов в городах-хозяевах ЧМ выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских и Росгвардии

    Теги происшествия ЧМ-2018

    Студенты российских вузов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, будут вынуждены выехать из общежитий до начала турнира.

    Руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске уже меняет учебные программы, чтобы выселять студентов из общежитий до начала турнира.

    В Российский студенческий союз уже обратились учащиеся из этих городов. Ожидается, что их места в общежитиях займут полицейские и служащие Росгвардии.

    «Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности. Принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно. Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», – говорится в обращении РСС к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

    Аналогичные изменения программы ожидаются и в крупнейшем вузе Калининграда – БФУ имени Канта. Студенты определенных институтов будут вынуждены сдать сессию до 7 мая и выехать из общежитий. Утверждается, что им предоставят другие места для проживания.

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